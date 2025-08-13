Eusébio: vereadores aprovam atendimento odontológico em casa para pessoas com deficiência

Lei prevê ainda a obrigatoriedade da presença de profissionais de odontologia habilitados para os cuidado; Texto seguiu para sanção do prefeito

O projeto, batizado como “Sorriso em Casa”, foi proposto pela vereadora Camila Moura (PRD) e aprovado por unanimidade durante a sessão no município – distante cerca de 22 km da Capital cearense.

Foi aprovado na segunda-feira, 11, na Câmara Municipal de Eusébio (CME), projeto que prevê a criação de um programa que disponibiliza atendimento odontológico domiciliar para pessoas com deficiência ou que estejam internadas.

A lei não só torna obrigatória a disponibilização desse serviço por parte do município, como também prevê a obrigatoriedade da presença de profissionais de odontologia habilitados para os cuidados, higiene, limpeza e tratamento bucal dos pacientes.

Apoio da oposição

A proposta foi aprovada por todos os vereadores presentes, incluindo a oposição. Apesar de apoiar a iniciativa, o vereador Gabriel França (União) ressaltou a importância do projeto para o momento atual do município.

“O projeto da vereadora Camila é excelente para atender, principalmente, aquelas pessoas que não têm facilidade nem acessibilidade para ir a uma unidade básica”, afirmou, antes de acrescentar questionamentos.

“Esse projeto surgiu em razão da recente interdição do Centro Especializado de Odontologia Doutora Berenice Gonçalves. Ele foi interditado pelo Conselho Regional de Odontologia, pois não havia condições mínimas para o funcionamento dos equipamentos. Em razão disso, acho que o projeto da vereadora Camila, se posto em prática, vai conseguir atender essa parte clínica, mas não vai conseguir realizar cirurgias nem procedimentos mais elaborados, porque não há estrutura na casa do paciente”, disse ao O POVO.