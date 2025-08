Eusébio: Projeto prevê entrega de tablets para agentes de saúde e de endemias

Com tablets, agentes poderão registrar em tempo real as visitas às famílias e crianças / Crédito: Samuel Setubal

A manhã desta terça-feira, 5 de agosto, marcou o fim do recesso parlamentar da Câmara Municipal de Eusébio (CME). A sessão contou com a presença de todos os vereadores do município, que fica a cerca de 22 km da Capital cearense. Na sessão, foi enviado à sanção do prefeito de Eusébio, Dr. Júnior (PRD), um projeto que prevê a distribuição de tablets para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE).

A vereadora Neila de Castro (DC) parabenizou o prefeito pela recente convocação dos agentes e ressaltou a importância da iniciativa. “Hoje a população de Eusébio pode receber em sua casa a visita desses profissionais. E esse tablets, eles vêm para modernizar, informatizar, para a informação ser direta com o posto de saúde, dando uma qualidade melhor no atendimento”, afirmou. A medida foi aprovada por unanimidade entre os vereadores, mas gerou questionamentos sobre a execução. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

Contraponto

A oposição concordou com o projeto, mas apresentou ressalvas quanto à implementação.

“A ideia da vereadora Neila é totalmente positiva, a própria prefeitura alega que quer fazer essa ampliação tecnológica. Só que a gente não vê a ação. O projeto é aprovado, encaminhado, mas a gente observa que não se dá andamento. Possivelmente vai até parar aqui na Câmara”, afirmou ao O POVO o vereador Gabriel França (União), único parlamentar de oposição na Casa. “A gente traz um contraponto ao que foi feito agora há pouco. Por exemplo, na colônia de férias, que o secretário de Educação prometeu que todas as crianças, de forma individual, receberiam o tablet, os professores receberiam um tablet para fazer todo esse acompanhamento. E quando foi haver a colônia de férias, foi totalmente diferente", relatou. E seguiu: "Eram sete alunos para um tablet. O que me preocupa nesse projeto da vereadora é que ele possa sair do papel”, acrescentou Gabriel, ao lembrar a proposta de férias anunciada pelo secretário de Educação e ex-prefeito do município, Acilon Gonçalves.