Câmara de Aquiraz realiza mutirão de sangue e inspira ação semelhante no Eusébio

Evento na Câmara de Aquiraz contou com a coleta de mais de 65 bolsas de sangue. Cada doação pode beneficiar até 4 pessoas. / Crédito: Divulgação / Câmara Municipal de Aquiraz/ Daniel Filho

A Câmara Municipal de Aquiraz realizou, em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), o “Mutirão pela Vida”, campanha para incentivar a doação de sangue.

A ação ocorreu na última segunda-feira, 4, e contou com a participação de vereadores — incluindo o presidente da Casa, Maurício Matos (DC) — e de moradores do município.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em publicação nas redes sociais, a Câmara agradeceu aos voluntários que doaram sangue e às equipes que contribuíram para a realização do evento.

“Nosso mais sincero agradecimento a todos os voluntários doadores, que compareceram com generosidade e espírito de cidadania. Sua atitude salva vidas e inspira esperança! Um agradecimento especial à equipe do Hemoce, pelo trabalho incansável, profissionalismo e pela parceria essencial que tornou tudo isso possível”, destacou o perfil oficial da Câmara.

Segundo o Hemoce e a própria Câmara, mais de 100 atendimentos foram realizados durante o mutirão. Desse total, ao menos 65 doações foram efetivadas e seguem para análise laboratorial.

Repercussão em outros municípios

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Eusébio, realizada na última segunda-feira, 4, o vereador Roberto Rocha (DC) apresentou uma proposta para replicar a campanha de doação de sangue no município. A iniciativa sugere uma parceria entre a Câmara e o Hemoce, nos mesmos moldes do “Mutirão pela Vida”, promovido em Aquiraz.