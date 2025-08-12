Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmara de Eusébio aprova projeto para solicitação de plantio de árvores via WhatsApp

Câmara de Eusébio aprova projeto para solicitação de plantio de árvores via WhatsApp

Projeto 'Disque Árvore' prevê entrega de mudas de plantas por WhatsApp e foi aprovado por unanimidade na Câmara; Texto segue para a sanção do prefeito
Autor Bianca Mota
Autor
Bianca Mota Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A sessão da Câmara Municipal de Eusébio (CME) da segunda-feira, 11, foi marcada pela discussão e votação de propostas ligadas ao meio ambiente. Entre as matérias, está a aprovação do projeto “Disque Árvore”, que prevê ampliação da arborização no município.

A proposta – apresentada pelo vereador e presidente da CME, Dyexon Abreu (DC) – foi aprovada por unanimidade e gerou reações favoráveis, inclusive da oposição.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A iniciativa propõe a disponibilização, por parte do município, de uma muda de árvore a cada cidadão que solicitar o plantio via WhatsApp. Segundo o texto, “a muda de árvore será disponibilizada e entregue ao local requisitado em um período não superior a 30 dias”, e cada pessoa poderá solicitar uma muda.

Ainda de acordo com a proposta, o cidadão que pedir a muda deverá fotografar o local onde deseja o plantio, informando o endereço e um ponto de referência. Além disso, a Prefeitura de Eusébio definirá qual espécie de árvore se adapta melhor ao espaço solicitado.

Ao O POVO, o presidente da Câmara disse que a proposta busca incentivar a população a contribuir para a diminuição do desmatamento no município, distante aproximadamente 22 km de Fortaleza.

“Estamos no processo de crescimento da nossa cidade e temos áreas que já não contam com tantas árvores. Então, a população vai conseguir contribuir com isso”, afirmou Dyexon.

“O povo liga, manda a foto do local, e a prefeitura faz o estudo e define qual árvore acha que ficaria melhor no espaço indicado. Com isso, a gente deixa o município arborizado, aproxima a população da natureza e diminui o desmatamento”, acrescentou o vereador.

Apoio da oposição

A oposição – representada por um único vereador na CME, Gabriel França (União) – apoia o projeto, mas afirma que ele é mais um dos que provavelmente ficará parado.

“O ‘Disque Árvore’ é um programa de continuidade, que entra naquela série de aprovados pela Casa, mas que não são colocados em execução. De antemão, conta com nosso apoio favorável”, afirmou Gabriel.

O vereador pontuou que a oposição apoiará quaisquer projetos benéficos ao município. “Se nota que é benéfico para a população. Faz-se um filtro do que é benéfico e, independentemente de legenda partidária, conta com nosso voto favorável”, acrescentou.

O projeto segue agora para sanção do Executivo municipal, com o prefeito Dr. Júnior. Se aprovado, entrará em vigor no município.

Leia mais

Acompanhe as últimas notícias no O POVO News:

Assista também clicando aqui.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar