Câmara de Eusébio aprova projeto para solicitação de plantio de árvores via WhatsApp

Última sessão na Câmara Municipal de Eusébio foi marcada pela votação do "Disque Árvore" / Crédito: Bianca Mota - Especial para O POVO

A sessão da Câmara Municipal de Eusébio (CME) da segunda-feira, 11, foi marcada pela discussão e votação de propostas ligadas ao meio ambiente. Entre as matérias, está a aprovação do projeto “Disque Árvore”, que prevê ampliação da arborização no município. A proposta – apresentada pelo vereador e presidente da CME, Dyexon Abreu (DC) – foi aprovada por unanimidade e gerou reações favoráveis, inclusive da oposição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A iniciativa propõe a disponibilização, por parte do município, de uma muda de árvore a cada cidadão que solicitar o plantio via WhatsApp. Segundo o texto, “a muda de árvore será disponibilizada e entregue ao local requisitado em um período não superior a 30 dias”, e cada pessoa poderá solicitar uma muda. Ainda de acordo com a proposta, o cidadão que pedir a muda deverá fotografar o local onde deseja o plantio, informando o endereço e um ponto de referência. Além disso, a Prefeitura de Eusébio definirá qual espécie de árvore se adapta melhor ao espaço solicitado. Ao O POVO, o presidente da Câmara disse que a proposta busca incentivar a população a contribuir para a diminuição do desmatamento no município, distante aproximadamente 22 km de Fortaleza. “Estamos no processo de crescimento da nossa cidade e temos áreas que já não contam com tantas árvores. Então, a população vai conseguir contribuir com isso”, afirmou Dyexon.

“O povo liga, manda a foto do local, e a prefeitura faz o estudo e define qual árvore acha que ficaria melhor no espaço indicado. Com isso, a gente deixa o município arborizado, aproxima a população da natureza e diminui o desmatamento”, acrescentou o vereador. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

Apoio da oposição A oposição – representada por um único vereador na CME, Gabriel França (União) – apoia o projeto, mas afirma que ele é mais um dos que provavelmente ficará parado. “O ‘Disque Árvore’ é um programa de continuidade, que entra naquela série de aprovados pela Casa, mas que não são colocados em execução. De antemão, conta com nosso apoio favorável”, afirmou Gabriel.