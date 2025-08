Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do Eusébio é interditado por irregularidade sanitária

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Dra. Berenice Gonçalves, que fica localizado no município de Eusébio , a 21,95 km da Capital , foi interditado por irregularidades sanitárias e condições precárias na estrutura. A ação foi realizada pelo Conselho Regional de Odontologia do Ceará (CRO-CE).

No primeiro semestre de 2025, a equipe de fiscalização do órgão realizou um total de 1.902 ações presenciais, incluindo inspeções em consultórios, clínicas, laboratórios odontológicos e empresas prestadoras de serviços na área.

Local já havia sido alvo de fiscalização

De acordo com o CRO-CE, entre os principais problemas constatados estão danos estruturais em consultórios e áreas comuns, acúmulo de sujeira, presença de mofo, equipamento de Raios X inoperante, e Central de Material Esterilizado (CME) em desacordo com as normas sanitárias e com rotinas de processamento inadequadas.

Ainda de acordo com o Conselho, também foi observada a suspensão do serviço de prótese dentária há quase um ano devido à falta de insumos.

O equipamento já havia sido alvo de fiscalização anteriormente e não cumpriu com as recomendações técnicas que foram emitidas nos relatórios.