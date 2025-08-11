Carmelo Neto pede autorização para visitar Bolsonaro preso

Deputado cearense Carmelo Neto pede autorização para visitar Bolsonaro presoA liberação ou não caberá ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal
O deputado estadual cearense Carmelo Neto (PL) pediu autorização para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar em Brasília.
A prisão domiciliar de Bolsonaro foi determinada em 4 de agosto, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado considerou que o ex-presidente reiteradamente descumpriu medidas cautelares.
A autorização ou não para a visita caberá a Moraes.