Carmelo Neto pede autorização para visitar Bolsonaro preso

A liberação ou não caberá ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal

O deputado estadual cearense Carmelo Neto (PL) pediu autorização para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar em Brasília.

A prisão domiciliar de Bolsonaro foi determinada em 4 de agosto, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado considerou que o ex-presidente reiteradamente descumpriu medidas cautelares.