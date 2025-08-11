Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deputado cearense Carmelo Neto pede autorização para visitar Bolsonaro preso

A liberação ou não caberá ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal
Autor Guilherme Gonsalves e Érico Firmo
Guilherme Gonsalves e Érico Firmo
Tipo Notícia

O deputado estadual cearense Carmelo Neto (PL) pediu autorização para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar em Brasília.

A prisão domiciliar de Bolsonaro foi determinada em 4 de agosto, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado considerou que o ex-presidente reiteradamente descumpriu medidas cautelares.

A autorização ou não para a visita caberá a Moraes.

