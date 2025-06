Carmelo diz que troca no comando do PL-CE é um "processo natural": "Era um desejo meu também"

André assumirá o posto. Mudança ocorre após pedido de parlamentares do partido junto ao comando nacional do PL e conta com aval de Bolsonaro

Questionado acerca de supostas conversas sobre insatisfação de correligionários com o trabalho no diretório estadual, especialmente em relação as eleições de 2024, Carmelo respondeu: "Comigo não houve".

De saída da presidência do PL Ceará , o deputado estadual Carmelo Neto afirma que a situação é resultado de "um processo natural" dentro do partido. "Inclusive, eu já tratava dessa possibilidade internamente com o meu grupo. Era um desejo meu também", contou ao O POVO nesta quinta-feira, 26.

Conforme noticiado pelo colunista Carlos Mazza, do O POVO, o deputado federal André Fernandes (PL) assumirá, a partir de agosto, o comando do PL no Ceará. A mudança ocorre após pedido de parlamentares do partido junto ao comando nacional do PL e conta com aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Carmelo chegou a ser alvo de críticas de correligionários. Além disso, de acordo com a líder do PL na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputada Dra. Silvana, "os federais preferem o André" na direção estadual.

Quando perguntado se pode ter influenciado na mudança o fato de haver um deputado estadual comandando federais, Carmelo disse: "Pode ser, mas foi um processo natural e legítimo".