Deputado Carmelo Neto muda nome parlamentar para Carmelo Bolsonaro e entra de licença

O parlamentar bolsonarista preside o PL no Ceará até 20 setembro e entrou de licença do mandato

O deputado estadual Carmelo Neto (PL) passará a ter outro nome como parlamentar. Ele se chamará Carmelo Bolsonaro. Ele apresentou a solicitação no dia 30 de julho ao departamento legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), lido nesta terça-feira, 5.

A informação foi antecipada na coluna no O POVO Mais. A solicitação foi feita antes de ser decretada a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).