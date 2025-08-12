Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deputados propõem 'Lei Magnitsky Brasileira' para aplicação de sanções sem aval da Justiça

O projeto prevê maioria simples no Congresso para aplicação de sanções administrativas e restrições a pessoas físicas e jurídicas; deputada cearense está entre os que apoiam a medida
Autor Wilnan Custódio
Wilnan Custódio Estágiario
Um grupo de deputados federais apresentou um Projeto de Lei para a criação de uma norma federal semelhante à “Lei Magnitsky”, legislação imposta pelo governo dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O projeto conta com o apoio de 25 parlamentares, entre os autores está a deputada cearense Dayany Bittencourt (União). 

Hoje as penalidades previstas pelo projeto são aplicadas pelo Judiciário, o que levanta o questionamento da legalidade da proposta ou de uma possível interferência nas atribuições do sistema de Justiça. O autor do projeto é o deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO), parlamentar bolsonarista e um dos mais ativos nas redes sociais. 

projeto 3681/25, propõe a aplicação de sanções administrativas e restrições a pessoas físicas e jurídicas envolvidas, segundo o texto, em “crimes graves, incluindo tortura, tráfico de drogas, corrupção, violação de direitos humanos” entre outros ilícitos.

Práticas passíveis de aplicação das sanções:

  • abuso de autoridade;
  • corrupção ativa ou passiva;
  • crimes hediondos;
  • lavagem de dinheiro;
  • participação em organização criminosa;
  • tráfico de drogas;
  • violação de direitos humanos.

Punições previstas:

  • bloqueio de contas bancárias e acesso a crédito público ou privado;
  • bloqueio do funcionamento de empresas ligadas aos sancionados;
  • congelamento de ativos financeiros no Brasil;
  • multas de até 20% do faturamento de empresas infratoras;
  • proibição de atuar no mercado brasileiro por até 10 anos e dissolução compulsória da empresa.
  • proibição de entrada no Brasil (no caso de estrangeiros);
  • restrição a serviços de telefonia, internet e comunicação digital;
  • suspensão ou cancelamento de vistos, naturalizações ou registros;
  • suspensão de benefícios fiscais, subsídios e incentivos público;

Caso aprovada, a nova lei poderia ser aplicada através de maioria simples na Câmara e no Senado, o que resultaria em um decreto legislativo emitido pela presidência do Congresso Nacional. Sendo uma diferença importante em relação a lei estadunidense que é aplicada por meio do tesouro americano, após ato do Executivo. Assim qualquer parlamentar poderia solicitar sanções de qualquer cidadão por meio de requerimento e aprovação dos pares.

“O que estamos vivenciando em nosso país é uma clara violação de direitos, em que, de forma monocrática, uma única pessoa está ditando o que pode ou não ser feito e falado no Brasil. Isso é inadmissível, e é por isso que precisamos agir para defender os direitos fundamentais”, justificou Dayany.

O POVO entrou em contato com a assessoria da parlamentar para questionar quais critérios seriam utilizados para considerar que uma eventual vítima de sanções cometeu ilícitos e se ficaria a cargo do Congresso ou de parecer de outros órgãos públicos.

Além disso, questionou se a lei não poderia ser utilizada para perseguir opositores de grupos políticos que são maioria dentro do Congresso, já que a sanção segundo o projeto dependeria de “maioria simples”. Até o fechamento da matéria O POVO não obteve resposta da equipe da parlamentar. No caso de resposta o texto será atualizado.

