Deputados propõem 'Lei Magnitsky Brasileira' para aplicação de sanções sem aval da Justiça

Grupo de 25 deputados propõem legislação "Magnitsky Brasileira", alegando defesa dos direitos humanos / Crédito: Reprodução/YouTube/Câmara dos Deputados

Um grupo de deputados federais apresentou um Projeto de Lei para a criação de uma norma federal semelhante à “Lei Magnitsky”, legislação imposta pelo governo dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O projeto conta com o apoio de 25 parlamentares, entre os autores está a deputada cearense Dayany Bittencourt (União). Hoje as penalidades previstas pelo projeto são aplicadas pelo Judiciário, o que levanta o questionamento da legalidade da proposta ou de uma possível interferência nas atribuições do sistema de Justiça. O autor do projeto é o deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO), parlamentar bolsonarista e um dos mais ativos nas redes sociais.