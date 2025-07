Quem foi Sergei Magnitsky, advogado russo morto na prisão que dá nome à lei usada contra Moraes

Magnitsky foi um advogado tributarista russo que foi encontrado morto dentro da prisão / Crédito: VOA/Wikimedia Commons

A inclusão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na lista de sanções dos Estados Unidos com base na Lei Global Magnitsky despertou atenção para a origem dessa legislação. Afinal, quem foi Sergei Magnitsky, o homem cujo nome batiza a lei? Magnitsky foi um advogado tributarista russo que atuava no escritório Firestone Duncan, em Moscou, e prestava serviços para a Hermitage Capital Management — uma das maiores empresas de investimentos estrangeiros na Rússia na década de 1990.

Em 2005, o americano William Browder, fundador da Hermitage, foi expulso da Rússia sob acusações de crimes fiscais. Dois anos depois, a polícia russa fez uma operação nas sedes da Hermitage e do Firestone Duncan. Foi então que Magnitsky descobriu que documentos apreendidos haviam sido usados por autoridades do Ministério do Interior para fraudar a posse da empresa e desviar mais de US$ 230 milhões em reembolsos de impostos.

Organizações de direitos humanos, como o extinto Grupo Helsinque de Moscou, afirmaram que ele foi torturado e morto. A família tentou solicitar uma autópsia, mas teve o pedido negado pelas autoridades à época. A lei

Em resposta à morte, o Congresso dos EUA aprovou, em 2012, a chamada Lei Magnitsky, sancionada pelo então presidente Barack Obama. A legislação previa sanções a autoridades russas envolvidas no caso. Em 2016, o escopo da lei foi ampliado para permitir punições a qualquer indivíduo ou entidade estrangeira envolvida em corrupção sistemática ou violações graves de direitos humanos. Desde então, mais de 650 pessoas e entidades já foram sancionadas com base na lei, que é considerada uma das ferramentas mais duras da política externa americana. Ela já foi aplicada contra figuras como ditadores, narcotraficantes e terroristas.

Caso Moraes No caso do ministro Alexandre de Moraes, a sanção foi aplicada por meio da Lei Global Magnitsky, mas com forte carga política. O anúncio foi feito pelo secretário do Tesouro do governo Donald Trump, Scott Bessent, que acusou o magistrado brasileiro de liderar “caça às bruxas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu aliados. "Alexandre de Moraes assumiu para si o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil", afirmou Bessent, sem apresentar provas para as alegações. Entre as sanções previstas na Lei Magnitsky estão o congelamento de bens sob jurisdição americana; bloqueio de cartões de crédito de bandeiras americanas e de dólares, além da perda de contas, propriedades e investimentos nos EUA.