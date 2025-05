'Nikolas-bait': Capitão Wagner finge publicar vídeo de Nikolas Ferreira para criticar governo

Nikolas e Wagner utilizam mesma estética durante o vídeo / Crédito: Reprodução/Instagram Cap. Wagner

O ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil) fingiu publicar vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL/MG) para chamar atenção ao atacar o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), anunciado recentemente pelo governo Lula. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, 26, Wagner utilizou a imagem de Nikolas na thumbnail Na linguagem utilizada na internet, thumbnail é uma imagem em miniatura e comprimida usada na internet para prever a imagem original. , em forma de bait Na internet, "bait" (isca) refere-se a conteúdos criados com o objetivo de atrair a atenção e engajamento do público, geralmente com títulos chamativos, promessas exageradas ou imagens apelativas. Essa estratégia, também conhecida como "caça-cliques", visa aumentar o número de visualizações, cliques e compartilhamentos, utilizando a curiosidade e o interesse do usuário como "isca". , como se fosse mais um dos vídeos do parlamentar, que costuma viralizar nas redes sociais.