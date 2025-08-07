Vereadores do PT e PL disputam 'paternidade' de reforma do Memorial Padre Cícero

Obra em Juazeiro do Norte se arrasta há mais de cinco anos e voltou a avançar após o Governo do Estado liberar R$ 3,5 milhões para sua conclusão

A disputa começou após o vereador Barbosa Neto (PT) divulgar um vídeo no local da obra agradecendo ao governador Elmano de Freitas (PT) pela liberação dos recursos. Segundo o petista, o repasse foi autorizado após um ofício enviado por ele ao Executivo estadual em janeiro deste ano. “Agradeço de forma especial ao governador e aos secretários por atenderem nosso pedido”, declarou.

A retomada da reforma do Memorial Padre Cícero , em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, virou motivo de embate entre vereadores do PT e do PL nas redes sociais. A obra, que se arrasta há mais de cinco anos, voltou a avançar nesta semana após o Governo do Estado liberar R$ 3,5 milhões para sua conclusão .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A publicação provocou reação imediata do vereador Boaz das Rotatórias (PL), que rebateu o colega e criticou a condução da obra pelo Governo do Estado. “Vereador, isso aqui já era para estar pronto há mais de três anos. Milhares de romeiros que não estão tendo acesso a essa obra por conta do seu partido que parou de enviar recursos para que a prefeitura finalizasse a obra”, afirmou.

A reforma do Memorial é fruto de um convênio entre Prefeitura e Estado, com investimento de ambos os entes. Ao longo dos anos, o andamento da obra foi marcado por divergências. Enquanto o Governo do Estado alegava que o município estava com pendências que impediam os repasses, a gestão municipal sempre negou qualquer irregularidade.

Na semana passada, o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) anunciou que Elmano autorizou a liberação do valor restante para a conclusão da obra. Segundo o prefeito, a confirmação foi feita diretamente pelo chefe do Executivo estadual por meio de mensagem.