Marinho anuncia obstrução na Câmara e no Senado após prisão de Bolsonaro

O senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, anunciou nesta terça-feira (5) uma obstrução após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar ainda alfinetou o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), dizendo que o senador "precisa ter estatura" para dar abertura ao processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

"Quero anunciar que hoje, no Senado e na Câmara, ocupamos as Mesas e vamos obstruir as sessões. O Senado está com cinco senadores sentados na Mesa. Na Câmara também. É uma medida extrema, mas faz 15 dias que eu, como líder da oposição, não consigo interlocução com o presidente Davi Alcolumbre. É um desrespeito com a Casa e o Parlamento. Ele pode ser aliado do governo, mas não pode ficar de costas para o Parlamento", indicou.