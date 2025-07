Tarifas de Trump: André Fernandes e Carmelo culpam Lula; Camilo defende soberania

O anúncio por Donald Trump de que produtos importados do Brasil pagarão uma tarifa de 50% nos Estados Unidos repercutiu entre políticos importantes da base aliada e da oposição no Ceará. Entre os principais puxadores de voto do PL no Ceará, o assunto foi apresentado como responsabilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), enfatizou a questão da soberania.

Declarações da oposição

Parlamentares da oposição ao governo Lula usaram as redes sociais para responsabilizar o presidente brasileiro pela medida anunciada por Trump. No anúncio do presidente dos Estados Unidos, ele usou entre os argumentos o que considera perseguição judicial ao ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (PL).