Guimarães defende cassação de Eduardo Bolsonaro pelo Conselho de Ética da Câmara

José Guimarães (PT), líder do Governo Lula, pede a cassação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) / Crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados / Paulo Sergio/Câmara dos Deputados

O deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, utilizou as redes sociais para pedir a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e afirmar que o bolsonarista conspira contra os interesses do Brasil enquanto está nos Estados Unidos. No domingo, 3, Guimarães declarou no X (antigo no Twitter) que a cassação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser enviada com urgência ao Conselho de Ética da Câmara. Segundo o petista, o caso de conspiração passou dos limites.