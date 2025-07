Eduardo Bolsonaro diz que EUA podem impor sanções a Motta e Alcolumbre

Eduardo Bolsonaro está nos EUA e mencionou possíveis sanções a Motta e Alcolumbre / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) disse na última sexta-feira, 25, que o presidente americano, Donald Trump, pode impor sanções aos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), e do Senado, Davi Alcolumbre (União). A manobra é vista como forma de pressão na esteira do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Eduardo e que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. Eduardo está nos Estados Unidos desde o começo do ano, onde diz articular as medidas.