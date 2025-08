PT quer 'pressão máxima' por cassação do Eduardo Bolsonaro e joga militância digital para Motta

O PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ativou a militância digital para pressionar o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pela cassação imediata do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já declarou que pretende abrir mão do cargo, mas a burocracia da Câmara pode mantê-lo até o fim do primeiro semestre de 2026.

Logo após o anúncio do governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), as redes petistas foram orientadas a "bombardear" os perfis e o e-mail funcional de Motta com cobranças para remover o mandato de Eduardo.