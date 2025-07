Líder do PT aciona STF para impedir que governadores nomeiem Eduardo Bolsonaro

O pedido visa coibir uma possível manobra política de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Eduardo, para manter o parlamentar vinculado ao serviço público, garantindo prerrogativas do mandato mesmo à distância. Em petição enviada ao ministro Alexandre de Moraes, Lindbergh solicita também que governadores sejam responsabilizados caso tentem nomear o parlamentar e pede o afastamento imediato de Eduardo da Câmara dos Deputados.

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do partido na Câmara, protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) pedido de medida cautelar preventiva contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A solicitação, direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, tem como objetivo impedir que Eduardo assuma cargos comissionados em secretarias de governos estaduais.

A solicitação ocorre após ser ventilado que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), estuda nomear Eduardo para uma secretaria especial vinculada à administração estadual. Na prática, a nomeação abriria caminho para uma nova licença da Câmara, evitando possível perda do mandato por faltas.

Para Lindbergh, uma eventual nomeação de Eduardo a cargos comissionado em governos de aliados teria o objetivo de garantir sustentação financeira irregular a Eduardo Bolsonaro e preservar sua posição política enquanto ele permanece fora do país.

“Eduardo Bolsonaro segue nos Estados Unidos atuando contra o Brasil, em conjunto com Paulo Figueiredo, promovendo encontros políticos e midiáticos com lideranças estrangeiras e defendendo sanções econômicas contra o país — fato que já culminou no chamado tarifaço”, afirmou o petista. Ele também mencionou a decisão do presidente americano, Donald Trump, de aplicar uma taxa de 50% sobre exportações brasileiras, medida que passa a vigorar em agosto.