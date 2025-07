Por que Eduardo Bolsonaro evita a perda de mandato se for nomeado secretário; entenda

Deputado federal Eduardo Bolsonaro tirou licença de 120 dias, já expirada, e está morando nos Estados Unidos / Crédito: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados

A eventual nomeação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para uma secretaria estadual, como chegou a ser cogitado por aliados, funcionaria como uma proteção contra o risco de perda do mandato na Câmara dos Deputados. Isso porque, constitucionalmente, deputados podem se licenciar do cargo para exercer funções executivas em outros entes da federação.

O artigo 56 da Constituição prevê que deputados e senadores não perdem os mandatos quando investidos em determinado cargos ou funções como, ministro de Estado, secretário estadual, municipal (em capitais), dentre outros. Nesses casos, a licença parlamentar é renovada automaticamente e o suplente assume a vaga temporariamente.

A licença de 120 dias tirada por Eduardo Bolsonaro para ir aos Estados Unido expirou no último dia 20. Desde então, ele está passível de acumular faltas nas sessões legislativas, o que pode acarretar em uma perda de mandato, caso se ausente de mais de um terço das sessões plenárias do ano, sem justificativa. Como o Congresso está de recesso até 4 de agosto, Eduardo ainda não está sendo penalizado com as faltas. Apesar disso, aliados já cogitam uma manobra política para manter o mandato de deputado do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A nomeação para um cargo de secretário lhe permitiria entrar em nova licença e interromper o eventual acúmulo de ausências.