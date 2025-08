Juiz cassa prefeito de Juazeiro em um dia e, no dia seguinte, rejeita cassação em outro caso

Cassação foi rejeitada pelo TRE-CE em um terceiro caso. Enquanto situação se resolve na Justiça, prefeito de Juazeiro do Norte segue no cargo

Numa montanha-russa judicial, a Justiça Eleitoral decidiu pela cassação do mandato do prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) e do vice Tarso Magno (PP), do município de Juazeiro do Norte, em ação de investigação judicial eleitoral (Aije) sobre prática de arrecadação e gastos ilícitos de campanha, bem como abuso de poder político e econômico. A decisão foi tomada na quinta-feira, 31.

No dia seguinte, na sexta-feira, 1º de agosto, a Justiça Eleitoral considerou improcedente outra Aije contra o prefeito e o vice-prefeito. Ambas as decisões são do mesmo juiz, Gustavo Henrique Cardoso, da 27ª Zona Eleitoral. Enquanto cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), o prefeito e o vice seguem nos cargos.