Prefeito de Juazeiro, Glêdson Bezerra, não comparece a agenda de Lula no Cariri

Glêdson esteve ao lado de Ciro Gomes, Roberto Cláudio e Carmelo Neto esta semana em eoncotrno com integrantes da oposição ao governo de Elmano de Freitas. Quando Bolsonaro era presidente, ele compareceu a evento e deu imagem do Padre Cícero de presente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou o Cariri nesta sexta-feira, 18, e desembarcou no aeroporto de Juazeiro do Norte com atraso de 1 hora. O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), não compareceu ao aeroporto para receber o chefe do Executivo. Também não participou da solenidade no município vizinho de Missão Velha.

O presidente chegou ao Cariri acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana. A comitiva seguiu para Missão Velha de carro e em seguida embarcou em um dos trens da transnordestina para completar o trajeto até o local do evento.

Em agosto de 2021, Glêdson presenteou o então presidente Jair Bolsonaro (PL) com uma escultura de Padre Cícero durante evento do Governo Federal. Meses depois, em fevereiro de 2022, o então pré-candidato à Presidência e hoje senador Sérgio Moro (Podemos) também recebeu um busto do sacerdote católico das mãos do prefeito, colega de partido.

Glêdson Bezerra e Jair Bolsonaro em evento do Governo Federal em Juazeiro do Norte, em 2021 Crédito: Aurélio Alves Moro recebeu do prefeito Glêdson Bezerra um busto de Padre Cícero Crédito: DIVULGAÇÃO

Glêdson declarou voto em Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Recentemente, publicou em suas redes sociais um encontro com parlamentares e políticos da oposição ao governo de Elmano de Freitas. “Encontro muito bacana com amigos da política cearense”, escreveu o prefeito.