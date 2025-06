TRE-CE rejeita cassação do prefeito de Juazeiro, Glêdson Bezerra

Glêdson Bezerra, prefeito de Juazeiro do Norte / Crédito: FERNANDA BARROS

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) rejeitou por unanimidade nesta sexta-feira, 27, a Ação de Investigação Eleitoral (AIJE) que pretendia cassar os mandatos do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), e do vice-prefeito Tarso Magno (PP). A tese de abuso de poder político e econômico foi julgada improcedente pelos sete desembargadores da corte.