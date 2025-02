Câmara define comissão do Plano Diretor e Conselho de Ética que deve analisar caso Inspetor Alberto

Foram definidas nesta quinta-feira, 13, mais as composições da Comissão do Plano Diretor e o Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

Quanto ao Conselho de Ética, a presidência deve ficar com o vice-líder do Governo Evandro, o vereador Professor Enilson (Cidadania).

Parlamentares que ingressaram com pedido de cassação do mandato do vereador Inspetor Alberto (PL) aguardavam a formação do colegiado para que mensagens pudessem tramitar e serem analisadas pelos vereadores da Casa.

Durante a campanha eleitoral de 2024, o vereador bolsonarista apareceu em vídeo xingando e ameaçando o então candidato a prefeito Evandro Leitão e em outro carregando um animal pelas orelhas.





Com informações do repórter Guilherme Gonsalves.