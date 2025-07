Alckmin é o mais cotado para a vice e deve repetir chapa com Lula em 2026

Apesar da presença significativa de partidos do Centrão em pastas do governo, a gestão já discute a não inclusão desses partidos na campanha nacional do ano que vem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve repetir com Geraldo Alckmin (PSB), na eleição do ano que vem, a chapa eleita em 2022. O governo já trabalha com o cenário mais provável de não contar com partidos do Centrão na campanha eleitoral, o que carimbaria o atual vice-presidente como favorito para continuar no posto e repetir a chapa em 2026.

Apesar da presença significativa do Centrão em pastas do governo, Lula já descarta formalmente incluir partidos do segmento na base nacional de campanha. A estratégia parte de focar em alianças com partidos de centro-esquerda e setores isolados de outras legendas, o que vai na linha das campanhas do PT nas redes com ataques ao Centrão após a disputa em torno do aumento do IOF.