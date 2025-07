Vice-líder de Lula sugere ligação entre Alckmin e Vance para aproximar Lula e Trump

Deputado Mauro Filho (PDT-CE) vice-líder do governo na Câmara / Crédito: Daniel Galber / Especial para O Povo

O deputado federal Mauro Filho (PDT-CE), vice-líder do governo do presidente Lula (PT) na Câmara dos Deputados, afirmou que um contato entre Lula e o presidente americano, Donald Trump, seria um dos pontos de partida para evitar as tarifas comerciais impostas pelo governo dos Estados Unidos, que devem entrar em vigor no mês de agosto. Para o parlamentar cearense uma opção para concretizar esse contato, seria que o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin (PSB), realizasse ligasse diretamente para o homólogo americano, J.D. Vance, com o intuito de abrir canais de diálogo entre Lula e Trump.

Alckmin não é só ministro da Indústria e do Comércio, ele é vice-presidente da República. Geraldo Alckmin tem que conversar com J. D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, e avaliar se Vance abre o espaço para Lula ligar para Trump", argumentou. Mauro lembra, porém, que o presidente deve ter certeza de que será ouvido, para não passar por constrangimentos como outros líderes já passaram com a atual gestão da Casa Branca. O deputado defende sua tese alegando que os líderes de Canadá, México e Japão ligaram para negociar. "No México, o presidente ligou três vezes para resolver. Primeiro ministro do Canadá ligou três vezes e resolveu. O primeiro-ministro do Japão três vezes, não, duas vezes. Aliás, ele foi lá, ele ligou dizendo que ia lá do Japão, ele foi lá", completou. As declarações foram dadas na última terça-feira, 29, em entrevista ao O POVO, um dia antes de Trump assinar decreto que oficializa as tarifas de 50% para os produtos do Brasil que entrarem no país norte-americano. Na prática, ele aplicou mais 40% aos 10% que já havia anunciado. Outro ponto que o parlamentar cearense disse considerar relevante para as negociações, são a exploração de minerais de "terras raras". Com um acordo que permitisse direito a 20% da exportação destinada aos Estados Unidos. "Esse aí eu acredito que possa ser um ponto a ser negociado, não tem problema nenhum, fica 20%", declarou.