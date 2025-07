O POVO NEWS: Zambelli é presa; Lula vai ligar para Trump?; Eduardo atua contra diálogo

Zambelli é presa; Lula vai ligar para Trump?; Eduardo atua contra diálogo / Crédito: O POVO News

O O POVO News desta terça-feira, 29, traz uma edição carregada de tensionamentos políticos e diplomáticos. Com apresentação do jornalista Filipe Pereira, o programa detalha as mais recentes movimentações em torno do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e as últimas notícias sobre a prisão da deputada federal Carla Zambelli (PL) na Itália. Assista o programa clicando aqui ou no player abaixo:

Em declaração recente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), admitiu, nesta segunda-feira, 28, estar trabalhando para impedir que a comitiva de senadores brasileiros que viajaram aos Estados Unidos para negociar a taxa de 50% para produtos brasileiros de encontrar canais de diálogo com autoridades norte-americanas. "Eu trabalho para que eles não encontrem diálogo", disse o deputado em entrevista ao SBT News. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO O programa também traz novas informações sobre a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que foi presa na Itália. A Polícia Federal e o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil confirmaram a prisão. O deputado italiano Angelo Bonelli, no X (antigo Twitter), informou que forneceu à polícia italiana o endereço onde ela se encontrava. Os policiais, segundo ele, fizeram a identificação da parlamentar. Enquanto isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou ter percebido sinais de que os EUA estariam abertos a discutir o tema — o que reacendeu a possibilidade de um telefonema direto entre o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.