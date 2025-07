Repetidas ameaças de Trump contra Rússia fazem petróleo subir

Os preços do petróleo tiveram um forte aumento nesta terça-feira (29), impulsionados pelas repetidas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de endurecer as sanções contra a Rússia por não pôr fim a mais de três anos de guerra na Ucrânia. O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro subiu 3,53%, a 72,51 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, para entrega no mesmo mês, avançou 3,75%, a 69,21 dólares.

O petróleo prolongou sua alta de segunda-feira depois que Trump encurtou o prazo para que o presidente russo, Vladimir Putin, encerre sua guerra na Ucrânia para 7 ou 9 de agosto, caso contrário aplicará medidas punitivas. Após dar um ultimato de 50 dias a Putin, Trump disse nesta terça-feira que considera tomar medidas indiretas contra o comércio russo. O republicano falou em impor tarifas de 100% às importações de países que compram produtos da Rússia, especialmente hidrocarbonetos, para atingir sua economia. "Se Trump ameaça agora sancionar um país, este poderia estar mais inclinado a reduzir ao menos suas compras de petróleo russo", disse à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates. As ameaças dos Estados Unidos somam-se "às sanções da União Europeia contra não apenas as compras de petróleo bruto russo, mas também os produtos refinados derivados do petróleo russo", destacou o analista, ao apontar que "isso tem um impacto nas refinarias da China, Índia e Turquia".