Quais são as opções do PL para disputar o Governo do Ceará em 2026

O anúncio do deputado federal André Fernandes (PL-CE) de que o PL terá candidatura própria ao governo e ao Senado em 2026, mexeu com as estruturas da oposição no Ceará. A declaração ocorreu após a divulgação de um vídeo gravado por Ciro Gomes (PDT) criticando postura do ex-presidente Bolsonaro (PL), enquanto o bloco opositor realiza tratativas sobre uma aliança de diferentes líderes que se contrapõem à administração do PT no Ceará.

"O candidato ao Senado foi uma escolha do próprio presidente Bolsonaro, e com diálogo com os mandatários do PL e com nossas lideranças, também escolheremos o melhor nome para disputar o Governo", disse Fernandes ao O POVO neste mês. Embora a indicação para o governo ainda esteja indefinida, nomes já foram ventilados em determinados momentos; tanto de políticos já filiados ao PL quanto de pessoas ligadas a outros partidos.