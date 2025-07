Guimarães, líder de Lula, se interna no Sírio-Libanês para cirurgia no coração

O deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, se internou neste domingo, 27, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde fará uma cirurgia no coração, anunciada ainda no mês de junho.

Em nota enviada à imprensa, o parlamentar afirmou que o procedimento será conduzido pela equipe de Roberto Kalil, médico que tratou do presidente Lula em algumas ocasiões, e do Dr. Fábio Jatene. Guimarães disse que voltará com boas notícias quando for possível.