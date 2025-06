Guimarães diz que não abrirá mão de pré-candidatura ao Senado: 'Decisão nacional do PT'

José Guimarães é um dos pré-candidatos do PT ao Senado, que conta ainda como Luizianne Lins como alternativa, além de nomes da base aliada / Crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) afirmou que não abrirá mão da pré-candidatura ao Senado. Dada na sexta-feira, 6, a declaração ocorre em meio a outros nomes dentro do PT e de partidos aliados que almejam disputar uma das duas vagas pelo Ceará. "Eu quero informar a todos e comunicar a todas as pessoas que acompanham o nosso trabalho que nós estamos firmes e fortes. Eu não vou abrir mão da minha pré-candidatura, claro que é o partido que vai indicar, mas o PT do Ceará não tem outro caminho, até porque é uma decisão nacional do PT", disse Guimarães.

"Eu tenho que agarrar isso e ajudar o governador". Guimarães também mencionou a "viabilização" de projetos para "defesa de mães atípicas e dos direitos dos trabalhadores". O POVO procurou o deputado, via ligação telefônica e aplicativo de mensagem, para comentar o assunto, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestação e será atualizado quando houver resposta. Base estadual tem mais opções do que vagas Em 2026, serão duas cadeiras do Senado em disputa nas eleições. Porém, na base estadual no Ceará, já são mais pré-candidatos e interessados do que vagas disponíveis.