Prefeitura pagará R$ 440 mil em cachês do Chitão de Caucaia, mesmo com contingenciamento

Valores publicados no Diário Oficial de Caucaia da última segunda-feira, 21, apontam que serão pagos R$ 440 mil com os cachês de cinco atrações que participarão do festival. Em nota enviada ao O POVO , a prefeitura de Caucaia afirmou que a festa do Chitão conta com a parceria do Governo do Estado e apoio de instituições e empresas locais. A expectativa é de que 500 empregos diretos e indiretos sejam gerados, com um público de 50 mil pessoas durante a festa.

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), anunciou a programação do IV Chitão , festa cultural e tradicional, em meio a uma política de contingenciamento de gastos imposta pela gestão desde o início deste ano, que foi prorrogada, no início deste mês, por mais 120 dias . A festividade prevê três dias de shows de artistas contratados pela prefeitura, com duração entre os dias 25 e 27 de julho.

Naumi anunciou no início de julho a prorrogação, por mais 120 dias, das medidas de contensão e ajustes de despesas de responsabilidade do município. No início da gestão, o prefeito apontou R$ 700 milhões de dívidas herdadas do seu antecessor, Vitor Valim (PSB), que nega a acusação.

Para a realização do IV Chitão de Caucaia, a Prefeitura terá um custo de R$ 440 mil com os cachês das atrações, conforme publicado no Diário Oficial do Município da última segunda-feira (21/7). O investimento vai contribuir para impulsionar a economia local, gerar emprego e renda , além de proporcionar entretenimento aos moradores da cidade, que têm direito a políticas públicas de acesso ao lazer e à cultura.

Para viabilizar a festa, a Prefeitura conta com parceria do Governo do Estado e o apoio de instituições e empresas locais que acreditam no potencial do Chitão para fortalecer a economia do município e criar oportunidades para a população.

Neste primeiro ano de gestão, uma equipe da Prefeitura realizará, durante os três dias do evento, uma pesquisa de campo com aplicação de questionários para mensurar o investimento per capita das famílias".