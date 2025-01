Caucaia: Dr. Tanilo tem candidatura contestada mas é reeleito presidente da Câmara

Vereador Silvio Nascimento cita como "desrespeitosa" a segunda reeleição do medebista em Caucaia. Presidente rebateu, citando a data da legislação

A eleição do Legislativo de Caucaia, cidade distante 16,06 km de Fortaleza, contou com contestação de candidatura, aplausos, vaias e recondução do presidente, Dr. Tanilo (MDB) para o terceiro mandato consecutivo.

Concorriam o presidente e Silvio Nascimento (PSB), candidato de oposição ao governo de Naumi Amorim (PSD), eleito em 2024. Tanilo é governista, sendo, inclusive, pai da vice-prefeita da chapa do PSD, Priscila Menezes (MDB).