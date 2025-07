MP orienta Prefeitura de Fortaleza a realizar nova eleição no Conselho das Pessoas com Deficiência

Audiência realizada no último dia 15 de julho reuniu representantes da Prefeitura de Fortaleza, da sociedade civil e do Ministério Público do Ceará (MPCE) para discutir uma nova eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Comdefor), referente ao biênio 2025–2027, após o MP apontar "inconsistências" no último edital que repercutiram na eleição anterior. O encontro definiu que o novo processo terá início neste mês, com previsão de conclusão e posse dos eleitos até outubro próximo.

Durante o encontro, a promotora Isabel Guerra, do MPCE, reafirmou que o processo anterior comprometeu a lisura eleitoral, como pleito no mesmo dia do encerramento do prazo de inscrições, ausência de divulgação prévia da data da eleição, composição da comissão eleitoral por membros que posteriormente foram eleitos para o conselho, dentre outros problemas.