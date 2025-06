Eleição de agentes de cidadania vira disputa entre vereadores aliados e opositores; veja resultado

Foi apurado na tarde desta quinta-feira, 5, no ginásio poliesportivo da Parangaba em Fortaleza, o resultado da eleição para agentes de cidadania e controle social do Município . O pleito tem comparecimento facultativo dos fortalezenses.

O pleito é considerado uma porta para novos líderos políticos na Capital. “Eles são muito importantes, são escolhidos pelo povo para representá-los com suas demandas junto ao poder público”, falou Barbosa.

E completou: “Qualquer cidadão pode participar, independente do partido dele, o que vamos mostrar a eles é o papel deles em atender o coletivo”, disse o secretário.

Em conversa ao O POVO , o secretário de Relações Comunitárias, André Barbosa, disse considerar natural essa relação da classe política com os líderes comunitários. “É muito normal, deve acontecer, pois o pleito é aberto a todos, não se faz diferença entre partidos”.

Assim como no pleito que envolve a escolha dos conselheiros tutelares , a eleição dos agentes de cidadania ganhou contornos políticos, com muitos candidatos sendo apoiados por vereadores ligados ao governo municipal ou à oposição.

Candidatos

Ao todo, foram 1.166 candidatos para 487 vagas — um aumento significativo em relação a 2023, quando o pleito teve 598 candidatos para 481 vagas em disputa. A organização da eleição é feita por meio de uma comissão de pessoas ligadas à sociedade civil, que trabalham em parceria com a Secretaria de Relações Comunitárias.

“Montamos uma comissão eleitoral e somos acompanhados pelo TRE-CE, com as mesmas urnas que são feitas as eleições tradicionais”, explicou Barbosa.

O número de eleitores também cresceu e chegou a 127.211, aumento de 243% em relação a 2023, quando 37.067 pessoas votaram. A eleição fli realizada de 19 de maio a 3 de junho.