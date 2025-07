Sem citar Bolsonaro, Lula diz que deveria ter feito churrasco e que 'bando de malucos' não voltará

O presidente não citou Bolsonaro em momento algum do discurso, que durou cerca de 20 minutos. Ao final, porém, fazendo referência à oposição e, indiretamente, ao grupo do ex-presidente, afirmou que não deixará aquele "bando de maluco" voltar à Presidência.

"Ano que vem tem eleição, se preparem, se preparem porque tem muito candidato na praça. Todo eu vejo uma pesquisa aqui que tem candidato aqui, candidato acolá. Eu só vou decidir ser candidato, se eu for, vai ser ano que vem, porque eu tenho que conversar com a minha consciência e conversar com vocês. Mas não se preocupem, eu tenho quase 80 anos de idade, se eu tiver com a saúde que eu tenho hoje, com a disposição que eu tenho hoje, vocês podem ter certeza que eu serei candidato outra vez para ganhar mais uma eleição nesse país", afirmou.

No evento desta sexta, Lula assinou ordem de serviço autorizando investimento de R$ 1,4 bilhão para a ferrovia Transnordestina.

Desafio para reeleição

Durante evento, o governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) exaltou a grande votação que Lula obteve no Estado, afirmando que o Ceará sofreu durante o governo anterior.