Lula no Ceará: presidente chega ao Cariri, no Ceará, para agenda da Transnordestina

Ele chegou acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e foi recepcionado pelo governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva (PT). Glêdson Bezerra (Podemos), prefeito de Juazeiro do Norte, informou pela assessoria que não participará da agenda.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em solo cearense. O avião presidencial posou no aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte. Ele parti junto da comitiva rumo ao Marco Zero da Ferrovia Transnordestina (entre Salgueiro-PE e Missão Velha-CE).

Do local da visita, Lula deve seguir de trem em um percurso que vai de Missão Velha para o município pernambucano de Salgueiro, onde o trecho está concluído.



José Guimarães (PT), líder do Governo na Câmara dos Deputados, afirmou que Lula tem carinho pela região do Cariri e irá anunciar a liberação de um montante de mais de R$ 1 bilhão para a continuidade das obras e instalações de lotes. A previsão é de entrega em 2027.

As obras da Transnordestina possuem investimento de R$ 800 milhões e previsão de conclusão até o primeiro trimestre de 2027. A rede ferroviária liga o interior do Piauí até os portos do Pecém, no Ceará, e do Suape, em Pernambuco, com previsão de instalação de portos secos para facilitar o escoamento de mercadorias.



Com informações de Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri