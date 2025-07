Bolsonaro é alvo de operação da PF, usará tornozeleira e é impedido de acessar redes sociais

STF determina medidas cautelares contra Bolsonaro / Crédito: EVARISTO SA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é alvo de operação da Polícia Federal, que cumpre mandados na manhã desta sexta-feira, 18. O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou medidas cautelares contra o ex-presidente. Ele terá de usar tornozeleira eletrônica e foi proibido de acessar redes sociais.

Outra medida restritiva determinada pelo STF exige que ele permaneça na residência de 19 horas às 7 da manhã do dia seguinte. Há ainda proibição de se aproximar de embaixadas estrangeiras, comunicar-se com diplomatas estrangeiros ou outros réus e investigados no STF. Mandados são cumpridos na residência de Bolsonaro em Brasília e em sedes do Partido Liberal (PL). A PF apontou que Bolsonaro tem atuado para dificultar o julgamento do processo do golpe e disse que as ações poderiam caracterizar crimes de coação no curso do processo, obstrução de Justiça e ataque à soberania nacional. Bolsonaro foi levado pelos agentes da PF para a sede do Centro de Monitoração Eletrônica da Polícia Civil, em Brasília (DF), onde será colocada uma tornozeleira eletrônica.

Confira o teor da nota à imprensa: "A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário. A defesa irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial". PGR pede a condenação de Bolsonaro A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou na última segunda-feira, 14, em favor da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus por participação em uma tentativa de golpe de Estado no país. O procurador-geral, Paulo Gonet, apresentou ao ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, as alegações finais no processo contra o núcleo “crucial” da trama golpista.