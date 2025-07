Camilo fala em 'interferência' de Trump, classifica-a como 'ameaça injustificável' e promete reação

Lula e Camilo durante visita à ferrovia Transnordestina, em Missão Velha / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), rechaçou "interferência" do governo Donald Trump contra o Brasil. Durante agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Missão Velha, a 527 quilômetros de Fortaleza, o ex-governador mencionou "ameaça injustificável" dos Estados Unidos. “Presidente, eu queria aqui dizer que precisou o senhor voltar para Presidência da República para levantar a autoestima do povo brasileiro, para defender o nosso País, para defender, inclusive, nesse momento, da interferência do presidente Trump aqui no Brasil. E nós vamos reagir, porque é uma ameaça injustificável o que ele tem [a] fazer. E o presidente, com a voz, com a defesa do povo brasileiro, vamos defender o Brasil e a nossa nacionalidade”, disse Camilo nesta sexta-feira, 18.