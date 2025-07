Tasso defende Ciro no PSDB em reunião com deputados, que querem ex-ministro no União Brasil

O ex-senador e ex-governador do Ceará, Tasso Jereissati (PSDB), abriu as portas de seu escritório para receber os deputados estaduais da oposição. Antes, ele esteve com o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). As reuniões realizadas na terça-feira, 15, marcaram um momento de aproximação do grupo opositor.

Interlocutores presentes no encontro afirmaram ao O POVO que, durante a conversa, Tasso lembrou da sua gestão no Governo, em 1987, após um período de "coronéis" e reforçou o desejo de ver Ciro no PSDB.