Após rumores sobre Ciro no PSDB, Sarto elogia Tasso e faz aceno a tucanos

O ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) fez uma publicação nas redes sociais, na última quinta-feira, 3, em que celebra os ex-governadores do Ceará Ciro Gomes (PDT) e Tasso Jereissati (PSDB). Em meio às negociações para eventual ida de Ciro ao PSDB, o afago no colega e no ex-senador, cacique tucano desde a fundação do partido, sinaliza para uma real aproximação da ala pedetista ligada a Ciro com o grupo da oposição ao governador cearense Elmano de Freitas (PT), do qual o PSDB faz parte atualmente.

Ciro Gomes também deve deixar o PDT, mas o destino ainda é uma incógnita. A amizade antiga com Tasso - retomada após 2022 depois de um afastamento de anos - e os elogios recebidos do presidente estadual do PSDB, Ozires Pontes, fizeram com que crescessem as expectativas de que o ex-ministro pudesse voltar ao PSDB. Ozires, que é prefeito do município de Massapê, curtiu a publicação de Sarto no Instagram. Tasso Jereissati, José Sarto e Ciro Gomes Crédito: Reprodução/Instagram José Sarto