Camilo oficializa renúncia e se dirige a Izolda: "Desejo de sucesso na honrosa missão"

A renúncia do governador Camilo Santana (PT) foi publicada no Diário Oficial do Estado. No sábado, 2 de abril, a vice-governadora Izolda Cela (PDT) será empossada pela Assembleia Legislativa.

Por lei, Camilo precisa renunciar até 2 de abril, seis meses antes da eleição, para ser candidato em outubro. Ele concorrerá a senador.

Leia na íntegra à carta de renúncia dirigida à Assembleia:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Fortaleza/CE, 01 de abril de 2022.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que dispõe o § 6º do artigo 14 da Constituição Federal, solicito que seja dado conhecimento à augusta Assembleia Legislativa do Estado do Ceará que me afasto, definitivamente, do cargo de Governador do Estado para o qual fui eleito em 2014 e reeleito em 2018, a partir de 02 de abril 2022, desincompatibilizando-me no prazo previsto na referida norma constitucional. Encerro essa missão, a mim confiada, agradecendo a todos e todas que nos ajudaram ao longo desses 7 anos e 3 meses. Aos Poderes Legislativo e Judiciário meu respeito e reconhecimento por agirem sempre em defesa do nosso Estado. A todos os servidores públicos estaduais e a toda nossa equipe de Governo, agradeço por todo o comprometimento para que nosso Ceará avançasse cada vez mais, em benefício da nossa população. À minha querida vice-governadora Izolda Cela, companheira incansável se todas as lutas, meu muito obrigado e o desejo de sucesso na honrosa missão que assume neste momento. À minha família, pais, irmãos, minha esposa Onélia e meus filhos todo o meu amor e agradecimento por compreenderem meus momentos de ausência. E a todos os meus irmãos e minhas irmãs cearenses minha gratidão eterna, por estarem sempre ao meu lado, em todos os momentos dessa jornada.

Apresento a Vossa Excelência e aos eminentes Deputados e Deputadas, os protestos do meu respeito e alta consideração.

Camilo Sobreira de Santana Governador do Estado do Ceará



Sobre o assunto Camilo: "Quero ser lembrado como quem construiu diálogo e ajudou a construir um Ceará melhor"

Luizianne Lins permanecerá no PT após cogitar saída, dizem interlocutores

Audic se filia ao MDB; Pedro Matos e Raimundo Gomes de Matos entram no PL

Tags