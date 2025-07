Evandro destaca 'evolução' na zeladoria e priorizará saúde no 2° semestre

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), reuniu nesta sexta-feira, 11, o secretariado da Capital para fazer um balanço do primeiro semestre da gestão e definir prioridades para o restante do ano. Na avaliação do gestor, um dos pontos positivos dos seis meses iniciais foi a zeladoria da cidade.

O petista afirmou que, embora a questão ainda necessite de melhorias, ocorrem avanços. "A zeladoria da cidade, já noto uma evolução seja na área da limpeza, na área da poda, seja na iluminação. Não que esteja 100%, ainda temos que melhorar muito em todas essas áreas", declarou.