Com prefeito foragido, Choró revoga licitação de R$ 10 mi para 'festividades'

A prefeitura de Choró, com 12 mil habitantes no sertão do Ceará, a 180 quilômetros de Fortaleza, revogou uma licitação que previa gastos de R$ 9.942.802,87 só para organização de "festividades".

A administração municipal alega que a licitação foi revogada por "falha encontrada no aviso de licitação", "bem como por conveniência administrativa".