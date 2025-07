Terceiros mandatos seguidos de presidentes de câmaras no Ceará geram imbróglios na Justiça

Recondução de vereadores à presidência do Legislativo pela 3ª vez consecutiva é vedada por entendimento do STF de 2021

Decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), que cassou entendimento da primeira instância no Ceará que permitia a recondução do vereador Francisco Alberto (PDT) à presidência da Câmara Municipal de Itapipoca , é mais um capítulo de disputas judiciais envolvendo presidentes de câmaras municipais cearenses em terceiro mandato consecutivo.

Os argumentos dos presidentes dessas Câmaras municipais baseiam-se no fato de que decisão do STF ocorreu em 7 de janeiro de 2021, seis dias após os vereadores assumirem os mandatos. Segundo eles, nesta lógica, a norma só contaria a partir da eleição seguinte e com uma única recondução.

Em Caucaia, há o caso do vereador Dr. Tanilo (MDB), em terceiro mandato e buscando garantias legais para a manutenção no cargo. Tanilo é governista, sendo pai da vice-prefeita da chapa do PSD, Priscila Menezes (MDB). Na última eleição, disputou com Silvio Nascimento (PSB), candidato de oposição ao governo de Naumi Amorim (PSD).

Ainda durante o pleito interno, Silvio alegou que Tanilo estaria inelegível, por vir de dois mandatos consecutivos. Tendo o questionamento negado e derrotado na eleição, prometeu judicializar o caso.

As câmaras de vereadores de Altaneira e Pindoretama também tiveram anteriormente as eleições dos dirigentes questionadas na Justiça pelo mesmo motivo.