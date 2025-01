Pindoretama: MPCE pede à Justiça anulação de eleição para presidente da Câmara Municipal

O Ministério Público do Estado do Ceará ajuizou, na última terça-feira, 21, ação para anular a eleição que definiu a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pindoretama e retire do posto de presidente da Casa Legislativa a vereadora Maria Gorette Cavalcanti Bastos Sobrinha (DC).

A parlamentar está no comando da Câmara pelo terceiro mandato consecutivo, prática considerada inconstitucional. A Ação Civil Pública foi ingressada pela promotora de Justiça Camila Furlan, titular da Promotoria de Justiça de Pindoretama.