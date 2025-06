Ciro deve se reunir com cúpula do PSDB para discutir filiação

A reunião pode ser uma oportunidade para a cúpula do partido aparar as arestas diante das várias críticas que Ciro fez à sigla ao longo dos anos. Atualmente no PDT, a saída do ex-ministro é cogitada diante aproximação do partido com o governador Elmano de Freitas (PT) e do próprio Ciro com políticos bolsonaristas no Estado.

O ex-ministro Ciro Gomes deve se reunir com os dirigentes do PSDB, na próxima semana para discutir a possível filiação do ex-ministro ao partido que busca sobrevida após diminuir consideravelmente nos dois últimos pleitos presidenciais em 2018 e 2022 respectivamente.

A principal ponte entre Ciro e os caciques da sigla é o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que se reconciliou com Ciro em 2020 após uma década de afastamento. Entre 1990 e 1997 Ciro foi filiado à sigla tucana. Depois, passou pelo antigo PPS, por PSB e Pros, até chegar ao PDT em 2015.



A possibilidade é de que o ex-ministro se reúna com Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB na próxima semana, de acordo com informações divulgadas pela Folha de S. Paulo. A cúpula do partido está interessada na candidatura de Ciro com Governo do Ceará em 2026, para enfrentar o petista Elmano de Freitas que deve tentar a reeleição.

O Ceará é o terceiro maior colégio eleitoral da região Nordeste e o oitavo do Brasil, sendo importante para vitórias petistas em âmbito nacional. Os tucanos visam no Estado um suporte à volta do protagonismo nacional da sigla.