Secretário de Juazeiro é condenado no TRE por benefíciar candidato nas eleições de 2024

Atual secretário de Esporte e Juventude de Juazeiro do Norte, Philippe Agnis / Crédito: Reprodução/Instagram/Philippe Agnis

Philippe Agnis foi condenado ao pagamento de multa. A cassação do diploma do suplente de vereador José Bendimar foi negada. Atualmente, o suplente é secretário da Saúde de Juazeiro do Norte. O POVO procurou a Secretaria de Esporte e Juventude de Juazeiro do Norte (Sejuv). A matéria será atualizada quando houver retorno. O que diz a legislação? Segundo a lei 9.504/97, a Lei das Eleições, é proibido “fazer uso promocional em favor de candidato, de distribuição gratuita de bens e serviços custeados pelo Poder Público”.