"Eu não quero ser candidato a governador neste momento", diz Glêdson sobre 2026

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos) / Crédito: Denilson Rodrigues/O POVO CBN Cariri

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), afirmou que, neste momento, não pretende disputar o Governo do Estado nas próximas eleições. Apesar disso, revelou que tem participado de articulações com líderes da oposição com foco em 2026.

"Já participei de reuniões com Roberto Cláudio, Carmelo Neto, com o Capitão Wagner, rapidamente, bati um papo demorado com André Fernandes, também conversei longamente com Eduardo Girão e com o prefeito de Iguatu. E vamos continuar dialogando", declarou o gestor à rádio O POVO CBN Cariri.