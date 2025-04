Juazeiro do Norte: 4 mil eleitores podem ter títulos cancelados; município pode não ter 2º turno / Crédito: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Em Juazeiro do Norte, distante 527,57 km de Fortaleza, mais de 4 mil eleitores estão com pendências no cadastro eleitoral. As informações são do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), apuradas pelo repórter Yago Pontes, da Rádio CBN Cariri. O número pode impactar nas próximas eleições de 2026. Caso esses títulos sejam cancelados, as próximas eleições podem ser afetadas, isso porque o município atingiu em fevereiro deste ano a marca de 200 mil eleitores, número mínimo necessário para que ocorra 2º turno. Se esses eleitores não se regularizarem, existe a possibilidade de a cidade não cumprir os requisitos para eventuais segundos turnos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O chefe de cartório de Juazeiro, da 113 º Zona Eleitoral, Wendel Freire, alerta que “se esses eleitores, até a data do dia 19 de maio não comparecerem para fazer sua regularização, certamente afetará. Com esse trabalho que foi mantido pela presidência do TRE, a gente já vai em quase duzentos e dois mil eleitores”. Ele continua: “Então, está sendo feito ainda o trabalho de atendimento, mesmo de regularização desses eleitores, a gente está indo o mais próximo possível de cada um e aí esse eleitor comparecer, a gente não vai ter essa baixa, mas é claro que isso não acontecendo, vai haver essa queda de eleitorado”. O TRE está realizando um mutirão de serviços para auxiliar na regularização dessa parcela do eleitorado que está com pendências. Mutirão para resolver pendências Serviço do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na Região do Cariri, uma unidade móvel realiza mutirão de atendimentos, incluindo emissão de títulos e de domicílio eleitoral. O serviço é oferecido durante o dia e também à noite.