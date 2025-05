Grau, prática de empinar moto, é reconhecida como esporte pela Câmara de Juazeiro do Norte

Em via pública, grau é infraçao gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com multa de R$ 293,47

A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, distante 527 quilômetros de Fortaleza, aprovou por unanimidade o projeto de lei que reconhece a prática de empinar motos, também chamada de “grau”, como modalidade esportiva. Os parlamentares votaram e aprovaram a medida, de autoria do vereador Lukão (PSDB), na última quinta-feira, 22. As informações são da rádio O POVO CBN Cariri.

De acordo com o projeto, o objetivo é permitir que as práticas sejam realizadas em locais seguros. A medida delimita que as manobras sejam realizadas em área sem tráfego de veículos e com sinalização adequada. Os praticantes devem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e ter o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em dia.